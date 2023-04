​Incendie marché Syndicat Kaolack: les commerçants dénoncent le mutisme des autorités

Au lendemain de l’incendie qui a ravagé le marché Syndicat de Kaolack, les commerçants sont montés au créneau pour dénoncer le mutisme des autorités. Selon eux, ces derniers sont restés aphone face à ce drame qui a réduit en cendre leur lieu de commerce.



« Nous sommes très surpris par la réaction des autorités. Depuis que les flammes ont ravagé nos cantines et autres, elles ne sont pas venues pour nous consoler ou s’enquérir de la situation. Certes, le maire a envoyé un de ses adjoints, mais 5 jours après, il n’y a eu aucun suivi. On n’a pas encore vu le préfet encore moins le gouverneur. C’est déplorable. Nous avons vu récemment le ministre de l’Intérieur s’est déplacé pour rencontrer les sinistrés du marché Ocas de Touba pour les soutenir un peu. Il est allé même rendu visite au propriétaire de portable de la boutique de portables saccagée à Dakar lors des manifestations. Nous aussi, nous sommes des Sénégalais à part entière. On ne doit pas nous laisser tout seul pleurer nos peines », a déclaré leur porte-parole.



Poursuivant, il ajoute: « Les autorités doivent venir. Car le marché syndicat participe au développement de Kaolack. Mais nous sommes restés en rade sur plusieurs domaines. Nous disposons de toilettes construites en 1974 et qui depuis 20 ans se sont détériorées. Il n’y a pas de robinet ici au Syndicat, pas d’électricité et les routes se sont détériorées. Alors nous demandons plus de considération », livre Walf radio.