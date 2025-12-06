Thiaroye Kao : Un homme arrêté pour tentative de viol et production illégale d'eau

Le Commissariat d’arrondissement de Thiaroye a annoncé l'arrestation d'un individu à Djiddah Thiaroye Kao le 5 décembre 2025, suite à une série de graves accusations. L'homme est poursuivi pour « tentative de viol sur une mineure de 13 ans, production et vente d’aliments impropres à la consommation, défaut d’autorisation de fabrication et de mise en vente de sachets d’eaux, ainsi que mise en danger de la vie d’autrui. »





L'arrestation a été déclenchée par une plainte déposée par le frère aîné de la victime. Selon le plaignant, l'accusé avait demandé la main de sa sœur, mais face à son refus, il aurait ourdi un plan pour forcer la situation. L'individu aurait cherché à convaincre la mère de la jeune fille de la présenter à sa famille résidant à Kaffrine. Le 20 novembre 2025, aux environs de 19 heures, ils ont pris un car en direction de Kaolack. Arrivés à destination, le suspect aurait convaincu la jeune fille de passer la nuit dans un hôtel, prétextant vouloir aider sa sœur qui y travaillait. Une fois sur place, l'accusé a tenté d'agresser la mineure et de la pénétrer. Devant sa résistance, il l'aurait giflée et mordue à l'épaule gauche. Constatant sa virginité, il lui aurait demandé de prendre une douche et de se préparer pour le retour. La sœur du plaignant, interrogée, a confirmé les déclarations de son frère.





Le 5 décembre 2025, aux environs de 20 heures, agissant sur la base d'informations précises localisant le suspect à son domicile à Djiddah Thiaroye Kao, les forces de l'ordre ont effectué une descente. Ils ont surpris l'individu en pleine activité dans son atelier de production de sachets d’eau.

Les investigations ont révélé un local insalubre, dégageant une mauvaise odeur, équipé d'un réservoir d'eau relié à une machine d'ensachage. Cinquante-six (56) paquets de sachets d’eau portant la marque « Si bon Zam Zam » étaient éparpillés au sol. Une moto tricycle utilisée pour la livraison a également été découverte. Interrogé, l'accusé a nié la tentative de viol, sans convaincre les enquêteurs. Il n'a pu présenter aucune autorisation pour la production et la vente de sachets d’eau.



L'individu a été placé en garde à vue, et les sachets d’eau ont été saisis et placés sous scellés. L'enquête est en cours.