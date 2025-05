​Incendie nocturne à Ndiawar : trois cases détruites, un cheval et deux chèvres périssent

Un violent incendie s’est déclaré dans la nuit de dimanche à lundi à Ndiawar, village de la commune de Ronkh, dans le département de Dagana (nord), causant d'importants dégâts matériels et la mort de plusieurs animaux, a-t-on appris de source sécuritaire.



Le feu a ravagé trois cases en paille, dont l’une servait de magasin de stockage d’engrais et d’enclos. Le sinistre a coûté la vie à un cheval et deux chèvres. Fort heureusement, aucune perte humaine n’est à déplorer, précise la même source.



Les flammes ont été maîtrisées grâce à l’intervention rapide des éléments de la Brigade de proximité de Ross-Béthio. Les causes de l’incendie restent pour l’instant inconnues. Une enquête a été ouverte pour déterminer l’origine du sinistre.