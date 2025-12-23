Popenguine : 123 candidats à l’émigration irrégulière interceptés par la gendarmerie

La lutte contre l’émigration irrégulière a enregistré un nouveau coup de filet sur la Petite-Côte. La Brigade territoriale de Popenguine a interpellé, le 23 décembre 2025 aux environs de 13 heures, une pirogue transportant 123 candidats à la migration clandestine, grâce à un dispositif anticipatif fondé sur un renseignement opérationnel.Selon les informations communiquées par la Gendarmerie nationale, l’opération a été déclenchée à la suite d’une alerte transmise par le Centre opérationnel de la Marine nationale, signalant l’arrivée imminente d’une embarcation chargée de migrants sur les plages de Guéréo ou de Popenguine. En réaction, les forces de gendarmerie ont mis en place un dispositif de surveillance et d’interception sur les sites ciblés, permettant l’interpellation de l’ensemble des occupants de la pirogue.Les personnes arrêtées sont de nationalités diverses. Le groupe est composé de 101 hommes, 20 femmes et deux enfants. Il comprend notamment 27 Sénégalais, 19 Gambiens, 37 Maliens, 38 Guinéens de Conakry et deux ressortissants ivoiriens. Cette diversité illustre une fois de plus le caractère transnational des réseaux de migration irrégulière opérant dans la sous-région.Le matériel saisi lors de l’opération est conséquent. Il s’agit d’une pirogue d’environ 25 mètres de long, endommagée, de deux moteurs hors-bord d’une puissance de 60 et 40 chevaux, d’un groupe électrogène, ainsi que de 149 bidons d’essence représentant un volume total estimé à 3 270 litres de carburant.D’après les premiers éléments recueillis auprès des candidats, l’embarcation aurait quitté Bara, en République de Gambie, dans la nuit du samedi 20 décembre 2025, aux alentours de 22 heures. Les investigations se poursuivent afin d’identifier les organisateurs et les éventuelles ramifications du réseau.