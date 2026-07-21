​Inondations à Thiès: le ministre fixe au 31 juillet la fin des travaux de la station de pompage de Mbambara

En déplacement à Thiès le 20 juillet 2026, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a effectué une visite de terrain sur plusieurs zones reconnues comme particulièrement vulnérables aux inondations. Il s'est rendu notamment au dalot de Sampathé, dans la commune de Thiès-Est, sur le site du canal de Nguinth ainsi qu'au terrain Tokhalite de Mbambara, où l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS) mène d'importants travaux pré-hivernaux.



Face à l'urgence, alors que Thiès venait d'enregistrer sa première forte pluie de l'hivernage, il a donné des instructions fermes à l'ONAS pour que le chantier soit entièrement achevé au plus tard le 31 juillet malgré l'avancement des travaux de construction de la station de pompage de Mbambara, destinée à améliorer l'évacuation des eaux pluviales et à protéger les quartiers environnants contre les inondations.



« Dès la prochaine pluie, nous espérons que cette station fonctionnera correctement et soulagera les populations », a déclaré Cheikh Tidiane Dièye, soulignant que cette infrastructure constitue une réponse concrète aux difficultés récurrentes rencontrées par les habitants de Mbambara.



Le ministre a rappelé que la stratégie de son département repose avant tout sur la prévvention des inondations. Selon lui, il est essentiel d'intervenir suffisamment tôt afin de réduire au maximum les conséquences des fortes pluies.



À Sampathé, où les contraintes de temps ne permettent pas encore la réalisation d'ouvrages de grande envergure, Cheikh Tidiane Dièye a demandé à ses équipes de mettre en œuvre, dès cette année, des mesures de mitigations destinés à faciliter l'écoulement des eaux et à limiter les impacts des pluies sur les habitants.



D’après l’APS, le ministre a indiqué que cette tournée dans les secteurs les plus exposés de Thiès s'inscrit dans une démarche de proximité, avec l'objectif d'assurer un suivi régulier des chantiers et de privilégier des solutions efficaces et durables pour renforcer la lutte contre les inondations dans la région.