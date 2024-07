​Intoxication alimentaire : la Brioche Dorée fait objet d’une plainte suite à l’intoxication alimentaire d’une cliente

Une des clientes de la Brioche Dorée a subi une mésaventure qu'elle n’est pas prête d’oublier de sitôt. En effet, tout commence le jeudi 20 juin, la cliente M.S commande un demi-poulet avec accompagnement sauce crue marinée, frites, salade et tomate à la brioche dorée de PAI.



Après consommation, elle commence à ressentir les premiers symptômes d’une intoxication, à savoir une diarrhée intense, des vomissements, du sang dans les selles et de la fièvre. Durant 48 h, elle ne consomme aucun aliment. Elle se contente juste de boire du jus de fruit de peur de vomir a expliqué la victime dans la plainte qu’elle a déposée à la police de Golf Sud, rapporte le journal Les Échos.



Après la plainte et la saisine de l’association des consommateurs du Sénégal, la jeune fille, est contactée par deux responsables de la brioche dorée pour un règlement à l’amiable. Ils ont tenté de rembourser à la fille le préjudice qu’elle a subi. Au total, c’est une somme en voisinant les 300 000 FCFA que la victime a dépensé à l’hôpital plus le préjudice subi par son entreprise avec une baisse de son chiffre d’affaires.



À en croire le journal, les responsables de la Brioche Dorée ont refusé de dédommager la jeune femme, la somme de 300.000 mille FCFA. Face à l’entêtement des responsables de l’entreprise, la cliente a décidé d’aller jusqu’au bout afin d’obtenir gain de cause.