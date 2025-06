​Israël-Iran : au moins 24 morts dans des tirs de missiles iraniens depuis vendredi, annonce l’État hébreu

Le président de la Bundesbank alerte sur les risques d’un choc pétrolier



Le président de la Banque fédérale d’Allemagne, Joachim Nagel, a mis en garde lundi contre les risques d’un choc pétrolier lié au conflit entre Israël et l’Iran, invitant à ne pas relâcher la politique monétaire en zone euro, malgré une inflation revenue à 2%. Les conséquences des attaques entre les deux pays, qui se sont intensifiées ce week-end, «restent incertaines» alors qu’un conflit prolongé «pourrait provoquer une forte hausse du pétrole» et «bouleverser nos prévisions» d’inflation et de croissance, a-t-il déclaré dans un discours prononcé à Francfort.



Les prix du pétrole évoluaient en hausse limitée lundi en début de matinée, après une flambée jusqu’à 13% mercredi, lors des premières frappes israéliennes sur l’Iran. Vers 7h20 GMT, le cours du baril de WTI américain grimpait de 1,15% à 73,82 dollars, et celui du baril de Brent de la mer du Nord gagnait 0,99% à 74,97 dollars.



Le chef du pouvoir judiciaire en Iran promet des procès rapides pour les espions d’Israël



Le chef du pouvoir judiciaire, Gholamhossein Mohseni Ejeï, a demandé lundi des procès rapides pour les personnes coupables d’espionnage pour le compte d’Israël, a rapporté un média local. «Si une personne est arrêtée parce qu’elle a des liens avec le régime sioniste et a collaboré avec lui, son procès et sa condamnation doivent être prononcés très rapidement, conformément à la loi et compte tenu des conditions de la guerre», a estimé Gholamhossein Mohseni Ejeï, cité par l’agence Tasnim.



Les médias iraniens ont rapporté dimanche que la police de la province d’Alborz, à l’ouest de Téhéran, avait arrêté deux personnes soupçonnées de liens avec le Mossad. Quelques heures plus tard, Israël a annoncé l’arrestation de deux de ses ressortissants. Par ailleurs, la justice iranienne a annoncé avoir pendu lundi un homme arrêté en 2023 et reconnu coupable d’être un agent du Mossad.



La Chine appelle Israël et l’Iran à prendre «immédiatement» des mesures pour apaiser les tensions



La Chine a exhorté lundi Israël et l’Iran à prendre «immédiatement» des mesures afin d’apaiser les tensions, après des frappes israéliennes sur le territoire iranien et la riposte de Téhéran par des salves de missiles. «Nous appelons toutes les parties à prendre immédiatement des mesures pour apaiser au plus vite les tensions, empêcher la région de sombrer dans une instabilité accrue et créer les conditions d’un retour au dialogue et à la négociation afin de résoudre leurs différends», a déclaré lors d’un point presse régulier Guo Jiakun, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.