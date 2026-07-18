​JOJ Dakar 2026 : les infrastructures dédiées réalisées à 92 %, selon le ministère

Les infrastructures dédiées aux Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 affichent un taux d'exécution de 92 %, à trois mois de l'ouverture de l'événement prévue du 31 octobre au 13 novembre 2026, a annoncé le ministère de la Jeunesse et des Sports.



Cette annonce a été faite à l'issue d'une visite de terrain effectuée vendredi par la ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly, en compagnie du ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Déthié Fall, ainsi que du coordonnateur du Comité d'organisation des JOJ Dakar 2026 (COJOJ), Ibrahima Wade.



La délégation s'est rendue au Centre équestre et au Village olympique de Diamniadio afin d'évaluer l'état d'avancement des travaux. Selon le ministère, les installations, notamment les infrastructures équestres, sont conçues conformément aux standards internationaux. Les responsables techniques ont également présenté les aménagements complémentaires prévus, dont des espaces de restauration, une salle de sport, des logements et des hangars de stockage.



Le ministère souligne que cette visite s'inscrit dans le suivi des préparatifs des JOJ Dakar 2026 et réaffirme l'engagement de l'État à livrer des infrastructures conformes aux exigences internationales dans les délais impartis.



Premiers Jeux olympiques de la Jeunesse organisés sur le continent africain, les JOJ Dakar 2026 réuniront environ 2 700 athlètes dans une vingtaine de disciplines sportives sous le slogan : « L'Afrique accueille, Dakar célèbre », informe APS.