ONU : Face à Adama Barrow, Macky Sall appelle à une Afrique unie pour relever les défis mondiaux

Le président gambien Adama Barrow a reçu l'ancien président sénégalais Macky Sall à la State House de Banjul, dans le cadre de la campagne menée par ce dernier pour le poste de Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ONU).



Dans une note, la Présidence gambienne indique que les échanges ont porté sur les enjeux internationaux ainsi que sur la candidature de l'ancien chef de l'État sénégalais.



À cette occasion, Macky Sall a souligné l'importance de l'unité africaine dans les affaires mondiales. « En tant qu'Africains, nous devons travailler ensemble et concentrer nos efforts sur les piliers clés de l'ONU : la paix et la sécurité, les droits de l'homme et le développement durable », a-t-il déclaré, cité par la Présidence gambienne.



L'ancien président sénégalais a également sollicité les prières et le soutien du Président Adama Barrow en faveur de sa candidature à la tête des Nations unies.



Selon la Présidence de la Gambie, cette visite s'inscrit dans une série de consultations entreprises par Macky Sall auprès de dirigeants du continent africain et d'autres régions du monde afin de rallier des soutiens à sa candidature.