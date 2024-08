​Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026: Le projet FIT lancé à Louga pour l'employabilité des jeunes

L’insertion professionnelle des jeunes lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse prévus en 2026 au Sénégal est l’objectif du projet « Initiative Fit Sénégal », officiellement lancé vendredi à Louga.



« Ce programme ambitieux vise à offrir des opportunités d’emploi et de formation aux jeunes de la région en amont de cet événement international », a déclaré Moustapha Ndiongue, chef du projet « Initiative Fit ! Sénégal », lors de la cérémonie de lancement.

« Notre but est de faciliter l’accès des jeunes aux opportunités offertes par les JOJ en utilisant les ressources et dispositifs déjà disponibles sur le terrain », a précisé Moustapha Ndiongue dans une déclaration à l'APS. Il a exprimé le souhait d’offrir un soutien efficace pour l’insertion professionnelle des jeunes.



Il a également souligné « l’importance de la collaboration avec les acteurs territoriaux pour assurer une compréhension et une mise en œuvre cohérentes de l’Initiative Fit ! Sénégal ». Selon Mamadou Guèye, point focal du ministère de la Formation professionnelle et de l’Insertion pour la zone nord, ce projet « vise à améliorer les infrastructures de formation dans la région nord du Sénégal ».



Dans ce cadre, « un appel à manifestation d’intérêt a été lancé pour identifier les établissements qui bénéficieront de nouvelles infrastructures », a-t-il ajouté. Il a précisé que trois types de lots ont été définis : « des infrastructures d’une valeur de 40 millions de FCFA pour le lot 1, des équipements d’une valeur de 10 millions de FCFA pour le lot 2, et des équipements à hauteur de 5 millions de FCFA pour le lot 3 ».



M. Guèye a informé que « dix-huit établissements de la région devraient bénéficier de ces améliorations, en fonction des résultats de la sélection finale opérée par le ministère de la Formation ». « Les infrastructures prévues incluent des terrains de football, des salles de sport et d’autres équipements sportifs, en réponse aux besoins exprimés par les établissements locaux », a-t-il conclu.