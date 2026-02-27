​Kaffrine : deux maisons ravagées par un violent incendie, des pertes estimées à un plus d’un million de FCFA

Un violent incendie s’est déclaré, jeudi 26 février 2026, dans le village de Ndodj, dans la commune de Kahi (Kaffrine, centre). Ce sinistre qui a ravagé deux (02) maisons a aussi occasionné des pertes estimées à ‘’plus d’un million de FCFA.



Face à ce drame, le conseiller municipal dans la commune de Kahi, Ibou Ndao, a déploré la «lenteur» notée dans l’intervention des sapeurs-pompiers et de la gendarmerie, qu’il attribue au mauvais état de la route desservant la localité, selon l’Agence de Presse Sénégalaise.



Dans le but d’améliorer les conditions d’intervention des services de secours, les populations ont lancé un appel pressant à l’Etat pour la réalisation de la route reliant Kaffrine, Ndioum Nguenth, Toune Sarocogne et Ndodj.