​Kaolack : le maire dénonce la « marginalisation » de sa ville et interpelle l’État sur les promesses de développement

Le maire de Kaolack, Serigne Mboup, a vivement dénoncé la « marginalisation » de sa commune, qui fait face à de graves problèmes d'assainissement et d'infrastructures. Lors d'une rencontre avec la presse, il a interpellé l'État sur le sort des 1000 milliards de F CFA promis par l'ancien régime pour le développement du Saloum et a réaffirmé son intention de se présenter aux prochaines élections.



Serigne Mboup estime que Kaolack est « oublié dans la cartographie du pays » et dénonce une région livrée à elle-même. Il s'interroge sur le devenir des fonds promis par l'ancien Président Macky Sall. « Où sont les 1000 milliards promis ? », a-t-il questionné, suggérant que cette promesse était peut-être un "bluff" ou que les fonds ont été "orientés ailleurs".



Le maire a également fustigé une fragilisation continue de l'autorité municipale, qu'il juge inacceptable dans un contexte de décentralisation. Il a rappelé son statut de premier magistrat de la commune et a cité l'article 105 du code des collectivités locales pour affirmer que son autorité est protégée dans l'exercice de ses missions.



Malgré ces critiques, Serigne Mboup a présenté ses ambitions pour Kaolack. Il a évoqué le développement du sport, de l'éducation et de la sécurité publique, et a annoncé la mise en place de près de 12 000 logements sociaux. Il a pour objectif de faire de Kaolack une métropole agro-industrielle dans les 35 prochaines années.



Concernant les élections à venir, le maire a réaffirmé sa présence et son droit à se présenter. « Quelqu’un qui n’est pas mort encore vous voulez l’enterrer », a-t-il lancé montrant sa détermination à continuer son mandat.