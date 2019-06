​Khondiogne : les populations listent les problèmes de leur localité

Les populations de Khondiogne dans la région de Fatick lancent leurs cris de détresse. Ces habitants listent les problèmes de leurs localités. Ils disent être confrontés au "manque d’électricité et le manque d’eau potable". Ils l’ont souligné, ce dimanche lors de leur 8e édition des journées d’excellences et culturelles.



Selon Birama Ndiagne Président de l’ASC Mbok Diom, « nous ne fessons que réitérer nos doléances. Premièrement, nous avons un problème d’eau. Il y a un seul puits au village de Khondiogne. Ce puis ne peut plus servir tout le village. Heureusement que le sous-préfet est venu nous réconforter sur cette question. L’autre doléance, c’est le manque d’électricité qui est excessivement chère. Nous voulons que l’on nous branche sur le réseau de la sénélec. On ne peut pas vendre de l’électricité privatisée à des villageois. Imaginé une carte de 5 000 F CFA qui ne dure que 4, comment un pauvre paysan peut parvenir à utiliser de l’électricité ce prix ».



Mieux dit-il, « nous demandons à ce que l’électricité soit revu ou d’utiliser le réseau de la sénélec. Les doléances nous l’avons dit, et nous le réitérons, c’est l’accès à l’eau potable et à l’électricité »nous interpelons directement le chef de l’Etat, pour qu’il puisse statuer sur cette situation qui prévaux dans notre localité ».



Le sous-préfet de la commune de Tataguine présent à la cérémonie, a fait le constat sur le manque d’eau à Khondiogne. « Nous avons constaté qu'’il y a des problèmes d’eau et d’électricité. Le prix du mettre cube de l’eau est extrêmement élevé, et ensuite les frais du branchement de l’eau sont aussi élevés, et KW/H fixé par l’électricité est chère. Des correspondances seront transmises aux autorités pour apporter des solutions à la question ».



Le député Binta Mbaye Seck, qui elle aussi était invité à cette 8e édition, a fait le même constat. Elle a réitéré son engagement aux populations de Khondiogne à porter le combat pour que le gouvernement du Sénégal puisse venir en aide à ces populations.