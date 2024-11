​L'ARTP met en demeure les opérateurs téléphoniques pour non-conformité tarifaire

L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) a rappelé à l'ordre les opérateurs téléphoniques pour non-conformité des tarifications affichées. Dans une mise en demeure adressée aux directeurs généraux de Sonatel (Sékou Dramé), Expresso (Fatou Sow Kane), Sirius Telecom (Hamadoul Mbackiou Faye) et Free (Kamal Okba), l’ARTP a pointé plusieurs irrégularités constatées lors d’une campagne de contrôle menée en septembre 2024.



Sous la direction de Dahirou Thiam, l’organe a examiné la conformité des tarifs affichés pour les services voix, SMS, data et différentes offres Internet. Selon le rapport, "plusieurs cas de non-conformité" ont été relevés, constituant une violation des articles 29 et 30 du Code des Communications électroniques ainsi que des cahiers des charges des opérateurs.



Libération informe que dans la lettre adressée aux opérateurs, le directeur général de l’ARTP a rappelé l’obligation légale d’assurer une tarification juste et transparente des services. "En vertu de l’article 177 du Code des Communications électroniques, l’ARTP a donné un délai de 30 jours aux entreprises concernées pour rectifier les anomalies et se conformer aux réglementations en vigueur", lit-on dans les colonnes du journal.