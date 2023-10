​L’Insécurité et l’insalubrité des entraves au développement du village artisanal

Créé depuis 1963, le Village Artisanat de Soumbédioune dans la capitale sénégalaise, est confronté à d’énormes difficultés liées à l’Insécurité, d’insalubrité et un manque de visibilité. Ces problèmes qui ‘’ternissent l'image de leur communauté, représentent également une menace pour la santé des artisans, et de leurs visiteurs’’. Ce samedi, ces jeunes ont lancé à cet effet, le mouvement des Jeunes du Village Artisanal de Soumbédioune (MJVAS) pour lutter contre ces phénomènes et œuvrer la main dans la main pour faire de leur village ‘’un lieu prospère, sür et propre’’, où l'art et la culture continueront de rayonner.



« Cette initiative est un moment historique pour notre village artisanal, car elle marque le début d'une nouvelle ère de collaboration, de progrès et de développement. Le Village Artisanal de Soumbédioune est un lieu emblématique de notre culture et de notre histoire. Il regorge de talents et de savoir-faire incroyables qui ont été transmis de génération en génération. Cependant, malgré toute sa richesse culturelle et artistique, notre village est confronté à de nombreux problèmes et inconvénients qui entravent son développement. L'une des principales préoccupations qui ont motivé la création du MJVAS est l'insécurité et l'insalubrité qui règnent dans notre village artisanal. Les déchets et les ordures qui s'accumulent non seulement ternissent l'image de notre communauté, mais représentent également une menace pour la santé de nos artisans, et de nos visiteurs. Nous devons agir pour maintenir la propreté de notre environnement », a déclaré El Hadj Mamadou Sylla leur président.



Poursuivant ces propos, M. Sylla fustige : « Il est regrettable de constater que de nombreux artisans ont été victimes de vols. Nous devons nous unir pour garantir la sécurité de nos artisans, de leurs œuvres d'art et de tous ceux qui fréquentent notre village. Un autre défi auquel nous sommes confrontés est le manque de visibilité du marché. Le Village Artisanal de Soumbédioune est un lieu magnifique, mais beaucoup de nos concitoyens et de nos visiteurs ignorent son existence. Il est temps de mettre en place des stratégies de promotion et de marketing pour attirer davantage de visiteurs et d'acheteurs, et il y en a bien d'autres que nous devrions aborder en temps voulu ».