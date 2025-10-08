​Le Groupe ICS et Indorama investissent 126 milliards FCFA pour positionner le Sénégal comme leader Africain des engrais

Lors du Forum Invest in Sénégal, le Directeur Général des Industries Chimiques du Sénégal (ICS), Mama Sougoufara, a annoncé un portefeuille de projets d'investissement majeurs de 126 milliards de francs CFA, en partenariat avec le groupe Indorama. Ces investissements, prévus entre 2026 et 2028, visent à transformer l'économie sénégalaise en renforçant considérablement la filière engrais et la valorisation des ressources minières nationales.



​Le cœur de ce portefeuille d'investissements est le développement de la filière engrais, avec deux axes majeurs, l’augmentation de la production d'engrais NPK. La capacité de production sera renforcée pour atteindre 400 000 tonnes par an. ​Nouvelle usine de superphosphate simple (SSP) avec la construction d'une nouvelle unité avec une capacité de 350 000 tonnes. ​Ces projets incluent également le développement de la production de roche de phosphate, d'acide sulfurique et d'acide phosphorique.



​« Aujourd'hui, si vous prenez les 126 milliards, c'est totalement pour de la transformation de ressources minières en engrais. Donc c'est quasiment une production qui sera portée à 400 000 tonnes d'engrais NPK et à 350 000 tonnes de SSP, qui sont pleinement de la valeur ajoutée pour l'économie sénégalaise et une contribution à l'exportation», a souligné M. Sougoufara.

​

Une co-construction public-privé et une vision sous-régionale

​Le Directeur Général a insisté sur l'importance de la collaboration multisectorielle dans la réalisation de ces investissements. Le processus de développement de projet a été soutenu par le Ministère des Mines, de l'Énergie et du Pétrole. Il a également salué la présence du Ministre de l'Agriculture, Monsieur Mabouba Diagne, ainsi que l'étroite collaboration avec le secteur privé national, en mentionnant notamment la présence du Président du CNP, Baïdy Agne, et du Président de la Chambre des Mines et de l'Industrie, Ousmane Mbaye.



​« Nous considérons que dans nos activités, nous devons travailler en symbiose avec l'ensemble des acteurs, les autorités gouvernementales à travers les différents ministères, mais aussi le secteur privé national et l'ensemble des acteurs comme les collectivités locales », a-t-il ajouté.



​Le Sénégal, hub de l'engrais avec un avantage géopolitique unique

​Ces investissements visent à doubler la capacité de production des ICS de 250 000 tonnes à 400 000 tonnes sur l'usine de Mbao, consolidant ainsi le rôle du Sénégal comme acteur majeur et sous-régional dans la production et la distribution d'engrais.

​

M. Sougoufara a rappelé les performances actuelles des ICS, avec une livraison record de 105 000 tonnes pour la seule campagne d'hivernage de cette année. L'entreprise exporte déjà vers la Gambie, le Mali, le Burkina, mais aussi les États-Unis, l'Inde, la Côte d'Ivoire et le Brésil, démontrant son exposition internationale. À terme, l'ambition est de positionner le Sénégal comme une référence mondiale en combinant ses ressources en phosphate pour les engrais phosphatés et ses ressources en gaz pour la production d'urée.



​« Le Sénégal peut se retrouver comme étant le seul pays à pouvoir valoriser son gaz pour avoir de l'urée et à valoriser ses phosphates pour des engrais phosphatés. On a toute la filière. Le Maroc ne l'a pas parce que le Maroc n'a pas de gaz. Le Nigeria ne l'a pas parce que le Nigeria n'a pas de phosphate. Donc, on est dans une position unique... pour servir les marchés américains, sud-américains, nord-américains, européens, mais aussi le reste du monde », a conclu le Directeur Général des ICS, affirmant la vision stratégique du Sénégal.