​Le front multi-luttes ‘’Doyna’’ appelle l'Etat du Sénégal à appliquer la décision de justice en sa faveur

Ils sont une dizaine de mouvements citoyens à annoncer à l’opinion publique leur volonté de s’unir pour faire face ensemble aux différentes agressions de l’Etat. Le mouvement citoyen Reendo Bosséa, le Collectif des travailleurs de Pcci, le Collectif des travailleurs de ABS, l’Union des jeunes réformistes de la Zone Nord, le Collectif des victimes de Kiniabour (Sindia) et le FRAPP/France dégage, entre autres mouvement disent non aux arriérés de salaires, non aux licenciements arbitraires, aux spoliations foncières, aux démolitions de maison, à l’exploitation des aspirations des étudiants, à une justice aux ordres des exploiteurs et voleurs, à des décisions de justice non appliquée, etc.



Les étudiants victimes d’escroquerie de Afup Canada ayant gagné leur procès demandent à ce que la décision de justice en leur faveur soient respectée par le paiement à chacun des 200 étudiants victimes, de 1 million de FCFA de dommages et intérêts.



Le front multi-luttes ‘’Doyna’’ a aussi évoqué la situation du Collectif des victimes de Kiniabour et Sindia, qui selon lui, depuis des années, subit plusieurs injustices. « Elle a été spoliée de 207 ha au profit de Charles Haddad avec la complicité de l’ancien président de la communauté rurale Ousmane Lô qui avait présenté le projet comme celui du gouvernement. Depuis 20 ans, les villageois dénoncent cela. En vain. Ensuite, 510 parcelles appartenant aux paysans impactés par les travaux de l’autoroute à péage ont été vendues par la commune. Enfin, le récent élargissement des emprises de l’autoroute par Ageroute sur des champs ensemencés par les villageois », lit-on dans leur communiqué.



Le non-respect du protocole d’accord du forage du village connecté aux réservoirs de Popenguine était aussi à l’ordre du jour. Le collectif prend à témoin l’opinion publique face à ce qui apparaît, selon lui, comme un flagrant déni de justice.



Au regard de ce qui précède, Le front multi-luttes ‘’Doyna’’ appellent à la justice sociale et à l’équité.