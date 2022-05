​Licenciements au Groupe Excaf Télécom: le Service après-vente de la TNT suspendu, les techniciens montent au créneau

Les Techniciens du service après-vente de la TNT Groupe Excaf Télécom ont fait face à la presse ce mercredi pour dénoncer et informer les abonnés de la TNT que le service après-vente a été suspendu par le Président d’Excaf Télécom. En effet, le PDG du groupe Excaf Télécom leur fait savoir qu’ils ont été licenciés sans notification. Ces techniciens exigent une notification et le paiement des arriérés de salaire. Sans quoi, ils vont saisir la justice pour réclamer ce qui leur revient de droit.



« Nous sommes là, pour dénoncer et informer les abonnés clients de la TNT. Nous sommes les techniciens qui gèrent la maintenance et l’installation. Depuis le 31 mai, le Président Directeur Général (PDG) nous a demandé d’arrêter sans notification. Il nous a donné une notification de prestataire ce que nous avons refusé de signer. Après, il nous a convoqués dans son bureau pour nous dire qu’il va nous rappeler. Et depuis là, il ne nous a pas rappelé. Nous l’avons rencontré à la fin du mois de mars pour lui demander nos salaires, il nous a dit qu’il n’a pas de temps. Qu’on lui laisse un numéro de téléphone pour nous rappeler. Ce qui n’a pas été fait. Aujourd’hui, nous sommes le 25 du mois. Et nous voulons faire savoir aux abonnés que le service après-vente a été suspendu par le président d’Excaf Télécom », a déclaré Adama Mané leur porte-parole.



Poursuivant ses propos, M. Mané technicien à Excaf Télécom, prévient que si rien n’est fait, ils vont saisir l’Inspection du travail et la justice. « Ce que nous voulons, c’est une notification qui montre que nous ne sommes plus techniciens d’Excaf Télécom, nos indemnités et le paiement de nos arriérés de salaire. Nous allons continuer à négocier. Si jamais notre problème n’est pas résolu, nous allons saisir la justice pour réclamer ce qui nous revient de droit », dit-il.