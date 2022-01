​Ligue 1: le défenseur bosnien Sead Kolasinac rejoint l'OM

Le défenseur international bosnien Sead Kolasinac, 28 ans, du club anglais d'Arsenal, a signé pour une saison et demi avec l'Olympique de Marseille, a annoncé le club phocéen dans un communiqué.

Kolasinac, alias "le tank", pour ses qualités physiques et son jeu de déménageur, va évoluer avec l'OM jusqu'au 30 juin 2023. Il s'agit de la deuxième recrue olympienne du mercato d'hiver après l'attaquant international congolais Cédric Bakambu.



Né en Allemagne, Sead Kolasinac a fait ses débuts en Bundesliga en 2012, à Schalke 04 où il est resté six saisons (123 matches) avant de rejoindre le club londonien d'Arsenal en 2017.

Sous les couleurs des "Gunners", il a disputé 118 matches et remporté plusieurs trophées, le Community Shield en 2017 et 2020, puis la Coupe d'Angleterre en 2020, avant de retourner en prêt à Schalke début 2021.