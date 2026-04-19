​Linguère : 18 personnes arrêtées dans une affaire de présumés homosexuels, dont trois sont porteurs du VIH/Sida

Le commissariat urbain de Linguère a démantelé un important réseau de présumés homosexuels, aboutissant à l'arrestation et à la mise en garde à vue de 18 personnes pour « association de malfaiteurs, harcèlement sexuel, incitation à la débauche, collecte et diffusion d'images à caractère pornographique, mise en danger de la vie d'autrui, transmission volontaire du VIH/SIDA et actes contre nature », selon des sources de Seneweb. Parmi les prévenus, trois sont porteurs du VIH/Sida.





Parmi les mis en cause figurent aussi un enseignant de l'arabe, un enseignant du français, un étudiant en droit, et un charlatan, fils d'un grand marabout de Dahra.

Les suspects ont été identifiés sous les noms suivants : M.A. Lecoré, surnommé « Baye Tama », M. Guèye dit « Tigui », A. Seck, A. Niang, A. Daffé, A. Guèye, M. Mangane, A. Mangane, A. Sy, M. Gningue, S. Ndao, S. Diop, M. Ndiaye, A. M. Cissé, S. M. Ndiaye, L. Ndiaye, A. Fall alias « Pape Nar » et I. Badji.

