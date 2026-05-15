​Linguère : première femme préfète du département, Tening Faye veut relever les défis du désenclavement et de l’élevage

Première femme à accéder à la tête du département de Linguère, Tening Faye, la nouvelle préfète, a affiché sa volonté d’œuvrer pour le désenclavement des localités de cette zone du nord-est du Sénégal, lors de la cérémonie officielle de son installation. Elle veut également promouvoir la modernisation de l’élevage dans ce territoire à vocation sylvopastorale, tout en renforçant le développement agricole dans un contexte marqué par les effets du changement climatique.



D’après l’Agence de Presse Sénégalaise, Tening Faye a aussi plaidé pour une « administration de développement » davantage orientée vers les besoins des populations et l’intérêt général. Elle a insisté sur l’importance de la proximité avec les citoyens, de l’écoute ainsi que de la collaboration avec les collectivités territoriales et les services déconcentrés de l’État.



Administratrice civile de formation, Tening Faye est titulaire d’un certificat d’aptitude à l’enseignement moyen obtenu à la FASTEF avant d’intégrer l’École nationale d’administration en 2016. Elle a notamment occupé les postes d’adjointe au préfet de Guédiawaye, puis d’adjointe au gouverneur de Dakar et de Thiès, avant d’être nommée préfète de Matam puis de Linguère.