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Tambacounda : vaste coup de filet de la Section de recherches contre un réseau présumé de déviance



Tambacounda : vaste coup de filet de la Section de recherches contre un réseau présumé de déviance

La Section de recherches (SR) de la gendarmerie de Tambacounda a mené une vaste opération qui a conduit à l'interpellation d'une vingtaine de personnes. Ils sont suspectés d'appartenir à un « réseau homosexuel », ont été placés en garde à vue entre jeudi et ce vendredi.

 

Les premières interpellations ont eu lieu jeudi avant que les enquêteurs n'élargissent leurs investigations ce vendredi. Le groupe de suspects, qui comprend des hommes et des femmes, compte parmi eux divers profils professionnels, notamment un commerçant et un tailleur.

 

Dans le cadre de la procédure judiciaire en cours, toutes les personnes interpellées devront obligatoirement se soumettre à un test sérologique de dépistage du VIH.

 

Les gendarmes ont pu remonter cette filière grâce aux premiers interrogatoires ainsi qu'à des dénonciations anonymes. Les suspects sont actuellement retenus dans les locaux de la gendarmerie pour nécessité d'enquête avant leur présentation attendue devant le parquet.

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Vendredi 15 Mai 2026 - 18:22


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