Exécution de la décision de la Cour suprême : Pape Malick Ndour arrêté par la DIC et envoyé en prison

L'ancien ministre de la Jeunesse et membre de l'APR, Pape Malick Ndour, a été arrêté ce vendredi par la Division des investigations criminelles (DIC) et conduit à la prison. Cette interpellation fait suite à la confirmation, le 28 avril 2026, par la Cour suprême du mandat de dépôt visant l'ex-ministre, mettant ainsi fin à son contrôle judiciaire.



Cette décision ouvre la voie à son incarcération dans le cadre de l'enquête sur le Programme des domaines agricoles (PRODAC).



Pape Malick Ndour est poursuivi pour association de malfaiteurs, détournement présumé de deniers publics et blanchiment de capitaux. Les investigations portent sur des irrégularités financières estimées à plusieurs milliards de francs CFA, liées à la gestion du programme.



Jusqu'ici placé sous contrôle judiciaire avec obligation de porter un bracelet électronique, cette mesure avait été contestée par le parquet puis remise en cause par la Chambre d'accusation du Pool judiciaire financier.