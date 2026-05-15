Négociations économiques : Le Sénégal en passe de conclure un nouvel accord avec le FMI

Le Sénégal avance de manière décisive vers la signature d’un nouveau programme avec le Fonds monétaire international (FMI). Selon des déclarations de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) rapportées ce vendredi 15 mai 2026 par Bloomberg, les discussions entre Dakar et l'institution financière affichent de solides progrès.







Cette accélération du calendrier diplomatique s'est concrétisée au Kenya, en marge du sommet « Africa Forward » à Nairobi. Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, y a rencontré la Directrice générale du FMI, un échange de haut niveau qui a permis de poser les bases d'un rétablissement de la confiance entre les deux partenaires.







Ces nouvelles négociations étaient particulièrement attendues après la suspension du précédent accord, consécutive à la découverte de dettes publiques qui n'avaient pas été divulguées par les autorités précédentes. Ce contretemps avait temporairement jeté le flou sur la trajectoire budgétaire du pays.







L'optimisme est toutefois de mise du côté des partenaires financiers. La BADEA anticipe désormais de « bonnes nouvelles » à court terme. Pour le gouvernement sénégalais, la conclusion de ce partenariat avec l'institution de Washington demeure cruciale pour stabiliser les équilibres macroéconomiques et rassurer les marchés internationaux au moment où le pays engage de profondes réformes structurelles.

