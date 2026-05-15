Pastef : Ousmane Sonko réunit son état-major politique à la Cité Keur Gorgui

Ousmane Sonko, leader de Pastef a convoqué son état-major politique, ce vendredi chez lui, à la Cité Keur Gorgui à 18 heures, selon Dakaractu qui donne l’information. Parmi les responsables attendus figurent El Malick Ndiaye, Birame Souleye Diop, Yassine Fall, Daouda Ngom, Abass Fall et Ayib Daffé.



L'ordre du jour de cette réunion n'a pas été précisé. Affaire à suivre.