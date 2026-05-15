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Bakel : 12 blessés dont 6 graves dans un accident de la route à Gabou



Bakel : 12 blessés dont 6 graves dans un accident de la route à Gabou
Un accident de la circulation s’est produit vendredi à l’entrée du village de Gabou, dans le département de Bakel (est), faisant douze blessés, dont six dans un état grave. L’information a été communiquée à l’APS par le commandant de la 63e compagnie d’incendies et de secours.

Selon le lieutenant Saliou Diawara, six blessés légers ont été enregistrés. L’accident implique un minicar qui effectuait la liaison Kidira-Bakel. Le véhicule s’est renversé après un dérapage provoqué par l’éclatement d’un de ses pneus arrière.

Toutes les victimes ont été évacuées vers le district sanitaire de Bakel, a précisé la même source. 

 
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Moussa Ndongo

Vendredi 15 Mai 2026 - 18:48


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