​Litige foncier à Rufisque: les populations brandissent une plainte contre le "prédateur privé" Samba Sy

Un "prédateur privé" a construit sur un titre foncier appartenant à une famille, et soulève la colère des habitants. Ces derniers promettent de faire face et brandissent une plainte.



« Nous sommes là, pour alerter le chef de l’Etat qu’au niveau de Rufisque il n'y a que des agresseurs foncier qui sont là. Nous constatons qu’un certain Samba Sy est venu implanter une maison dans ce terrain. Nous allons l’attaquer en justice. Nous ne savons pas comment il a acquis ce terrain. Alors que c’est titre foncier. Ce terrain est au nom de Momar Thiam », a indiqué Abdoulaye Thiam, leur porte-parole.



M. Thiam, au micro de Walf radio, précise qu’ils ne laisseront pas cette affaire passer. Toutefois, dit-il : « Nous sommes prêts à mettre tous les moyens qu’il nous faut pour obtenir gain de cause ».