​Lutte contre la corruption au Sénégal : la nouvelle équipe de l’OFNAC officiellement installée

​C’est une étape importante pour l’Office National de Lutte contre la Corruption (OFNAC). Ce lundi, le nouveau Président de l’institution, le magistrat Moustapha Ka, ainsi que le vice-président Birahime Seck, ont prêté serment devant la Cour d’appel de Dakar. Une cérémonie solennelle qui marque le début officiel de leur mission de salubrité publique.



​Conformément aux dispositions législatives régissant l’organe de contrôle, les nouveaux membres de l’OFNAC ont sacrifié à la traditionnelle prestation de serment. Devant un parterre composé du Premier Président de la Cour d'appel, du Procureur général et du Bâtonnier de l’ordre des avocats, Moustapha Ka a rappelé le sens de cet acte.

​

« La loi dispose que lorsque vous êtes membre de l'OFNAC, vous devez prêter serment devant la Cour d'appel. C'est ce qui justifie notre convocation aujourd'hui. Nous avons accompli ce que la loi nous impose », a déclaré le magistrat à sa sortie d'audience.



​Cette étape juridique franchie, l'installation physique des nouveaux dirigeants se fera prochainement. « Nous attendons de fixer une date pour la passation de service au siège de l'institution », a précisé le nouveau Président.



​Une stratégie axée sur la détection et la répression

​Le vice-président Birahime Seck, figure bien connue de la société civile pour son engagement contre la corruption, a profité de cette tribune pour esquisser les priorités du nouveau bureau. Sous la coordination de Moustapha Ka, l’OFNAC entend passer à la vitesse supérieure. Les missions prioritaires s'articulent autour de trois piliers : la prévention proactive, la détection des pratiques de corruption, la répression des infractions connexes.



​Vers une feuille de route inclusive

​Si l'équipe n'a pas encore tenu sa première réunion officielle, l'ambition est déjà clairement affichée : mobiliser l'ensemble des forces vives de la nation. Birahime Seck a annoncé qu'une réunion de l'assemblée se tiendrait dans les prochains jours pour décliner une feuille de route précise.



​« Que ce soit la presse, le secteur privé, les acteurs de l’administration ou toutes les parties prenantes, ils seront conviés pour que l’OFNAC présente son plan d'action », a souligné le vice-président. Cette démarche s'inscrit, selon lui, dans la volonté d'une lutte active « dans tous les secteurs et dans tous les segments », en totale cohérence avec les orientations fixées par le Président de la République.



​L'heure est désormais à l'action pour cette nouvelle équipe dont les Sénégalais attendent des résultats concrets en matière de transparence et de reddition de comptes.