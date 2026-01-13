Délogement des grévistes du Radisson de Diamniadio : le ministre Amadou Ba veut des solutions concertées avec les travailleurs

Le ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, a réagi au délogement des travailleurs grévistes de l’hôtel Radisson de Diamniadio survenu le lundi 12 janvier. À la suite de cet incident, il a rencontré les représentants des travailleurs de l’établissement.



Selon un communiqué du ministère, cette "réunion a permis des échanges francs, ouverts et constructifs autour des préoccupations soulevées par les employés". Amadou Ba a réaffirmé son attachement au dialogue social, ainsi que sa ferme volonté de parvenir à des solutions concertées, dans le respect des droits des travailleurs et des exigences propres au secteur touristique, précise-t-on.



Le ministère indique par ailleurs que des concertations se poursuivront afin d’assurer un suivi rigoureux et efficace des mesures envisagées.