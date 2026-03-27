​Lutte contre la pêche illégale : Madrid et Dakar unissent leurs forces

À l’occasion de la visite officielle du président Bassirou Diomaye Faye à Madrid, le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'étranger, Cheikh Niang a signé un mémorandum d'entente sur la pêche maritime et la lutte contre la pêche illégale, non réglementée et non réglementée (INN) avec le ministre espagnole de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation.



Selon un communiqué publié, jeudi par l’Espagne, cet accord renforcera « la collaboration existante et permettra de progresser vers un programme moderne fondé sur la durabilité, la formation, la recherche et la bonne gouvernance ».



L'accord repose sur trois piliers: le navire de coopération Intermares sera déployé au Sénégal d'ici la fin de l'année. Ce « campus flottant » permettra de qualifier les marins locaux dans les domaines de la pêche et de la conservation des ressources.



L'Espagne apportera son expertise technique pour éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), un fléau qui menace la sécurité alimentaire. Selon le communiqué, ce partenariat permettra d'avancer vers un « programme moderne axé sur la durabilité, la formation, la recherche et la bonne gouvernance ».



Le texte intègre une dimension de genre inédite pour promouvoir une « participation plus équilibrée et visible des femmes » dans la filière, en s'appuyant sur le modèle du Réseau espagnol des femmes du secteur de la pêche (REMSP).