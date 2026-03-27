Présidentielle au Bénin : Nana Akufo-Addo nommé chef de la mission de la CEDEAO

La Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a porté son choix sur l'ancien président ghanéen, S.E. Nana Akufo-Addo, pour diriger sa Mission d’Observation Électorale (MOE) lors du scrutin présidentiel en République du Bénin, prévu le 12 avril 2026. Cette décision, officialisée par le président de la Commission de la CEDEAO, le Dr Omar Alieu Touray, souligne l'engagement de l'organisation régionale en faveur de la stabilité et de la transparence démocratique.







Le déploiement de cette mission d'envergure s'étalera du 7 au 15 avril 2026. Elle s'appuie sur le Protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance de 2001, qui définit les normes rigoureuses de l'observation électorale dans l'espace ouest-africain. En dépêchant une personnalité de la stature de l'ancien président Akufo-Addo, la CEDEAO entend apporter une caution de crédibilité et d'expérience au processus électoral béninois.







À travers cette initiative, l'organisation régionale réaffirme sa confiance dans les institutions du Bénin tout en lançant un appel pressant à toutes les parties prenantes. La CEDEAO exhorte les acteurs politiques et la société civile à privilégier la retenue, la tolérance et le respect scrupuleux de l'État de droit afin de garantir une élection apaisée et inclusive, fidèle à la vision d'une « CEDEAO des peuples » à l'horizon 2050.

