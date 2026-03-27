Equipe du Sénégal : Iliman Ndiaye forfait pour les deux prochains matchs amicaux

Coup dur pour l’équipe nationale Sénégal, a Fédération Sénégalaise de Football (FSF) annonce le forfait d’Iliman Ndiaye forfait pour les deux prochains matchs amicaux face au Pérou et à la Gambie.
La cellule de communication de la FSF précise dans son communiqué que l’attaquant souffre d’une « gêne au pied gauche, suite à une blessure contractée en club ».
Le Sénégal va affronter le Pérou en match amical, le samedi 28 mars, au Stade de France à 16h00 GMT.
La cellule de communication de la FSF précise dans son communiqué que l’attaquant souffre d’une « gêne au pied gauche, suite à une blessure contractée en club ».
Le Sénégal va affronter le Pérou en match amical, le samedi 28 mars, au Stade de France à 16h00 GMT.
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