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Equipe du Sénégal : Iliman Ndiaye forfait pour les deux prochains matchs amicaux



Equipe du Sénégal : Iliman Ndiaye forfait pour les deux prochains matchs amicaux
Coup dur pour l’équipe nationale Sénégal, a Fédération Sénégalaise de Football (FSF) annonce le forfait d’Iliman Ndiaye forfait pour les deux prochains matchs amicaux face au Pérou et à la Gambie.
 
La cellule de communication de la FSF précise dans son communiqué que l’attaquant souffre d’une « gêne au pied gauche, suite à une blessure contractée en club ».
 
Le Sénégal va affronter le Pérou en match amical, le samedi 28 mars, au Stade de France à 16h00 GMT.
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Moussa Ndongo

Vendredi 27 Mars 2026 - 18:44


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