​Macky Sall annonce l’inauguration du Pont de Foundiougne le 26 mars prochain

En Conseil des ministres, Macky Sall a annoncé qu’il procédera à l’inauguration du Pont de Foundiougne. Il a indiqué la modernisation des systèmes de transports terrestres et fluviomaritimes afin accentuer l’équité territoriale et la valorisation optimale du potentiel économique de toutes les localités du pays, avec le programme "Zéro Bac".



Abordant la question liée à l’inauguration du Pont à péage de Foundiougne, «le Président de la République rappelle qu’il a placé le « désenclavement des localités et des zones de production, en priorité dans la politique nationale d’aménagement du territoire et de réalisations d’infrastructures ».



« Le président de la République a informé le Conseil qu’il procédera, le 26 mars 2022, à l’inauguration du Pont de Foundiougne et très prochainement du Pont de Marsassoum : ces deux Ponts étant déjà fonctionnels », a fait savoir Macky Sall.



Le chef de l’Etat, sous ce rapport, a indiqué avoir engagé la « modernisation de nos systèmes de transports terrestres et fluviomaritimes pour accentuer l’équité territoriale et la valorisation optimale du potentiel économique de toutes les localités du pays, avec le programme "Zéro Bac" ».



Cette politique prospective, poursuit-il, vise à promouvoir « la construction de ponts de dernière génération, dont deux ont été réalisés avec des pays voisins : Pont de Rosso avec la République Islamique de Mauritanie (travaux lancés) et le Pont sur le Fleuve Gambie ».



Macky Sall a demandé au Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, de prendre les « dispositions requises en vue de la fonctionnalité adéquate et de la gestion optimale de ces deux ouvrages modernes, dont les tarifs doivent être accessibles aux différents usagers ».



Le président de la République a invité, dans cet élan, le Ministre des Transports terrestres, à accélérer « le renouvellement des parcs de véhicules de transports interurbains et gros porteurs, afin de consolider une économie des transports moderne, viable et profitable aux acteurs transporteurs et aux usagers », peut-on lire dans le communiqué du Conseil des ministres.