​Mali: fin officielle de la task force Takuba, annonce la France

Bien que la France ait fait de gros efforts pour maintenir l'idée d'un engagement européen dans le Sahel, la task force Takuba telle qu'elle a été constituée ne peut plus fonctionner, dès lors que l'opération Barkhane quitte le Mali.

Le général Pascal Ianni est le porte-parole de l'état-major français. « La force Takuba avait pour vocation d’agir au Mali auprès des forces armées maliennes, puis en autonome contre les groupes armés terroristes dans la zone des trois frontières. Takuba répondait à un besoin extrêmement précis ; celui du Mali à la fin de l’année 2019 et le début de l’année 2020, à un moment où les Fama faisaient face à de très nombreuses attaques de la part de l’État islamique au Grand Sahara. Aujourd’hui, les conditions sont différentes. Ce qui est important, c’est que les pays européens et les armées européennes engagés dans la lutte contre les groupes terroristes avec la France, avec d’autres acteurs pour aider les pays de la région en fonctions des besoins qu’ils expriment. »



Quelle forme pour l’engagement européen dans la région ?

Pour l'heure, il ne s'agit plus d'avoir une force avec des soldats européens déployés ensemble sur le sol d'un pays sahélien. Pour deux raisons principales qui sont surtout politiques : l'envoi de soldats à l'étranger demande un vote des parlements de chaque pays européen. Une procédure complexe et longue.



D'autre part, aucun pays sahélien pour l'heure n'a fait la demande d'un tel dispositif. D'après l'état-major français, des discussions seraient néanmoins en cours avec le Niger et les pays du Golfe de Guinée, pour des « partenariats bi-latéraux ».



Le Niger avait été déjà évoqué comme point de chute pour Takuba. En tout cas, des déclarations avaient été faites par le président Mohamed Bazoum qui se disait ouvert à des collaborations européennes pour sécuriser sa frontière avec le Mali. L'Assemblée nationale a d'ailleurs voté en février un texte qui prépare l'accueil de nouvelles forces étrangères sur le territoire nigérien.



Mais Niamey a toujours demandé un ajustement à ses besoins. D'après une source proche du ministère de la Défense, des discussions sont en cours avec des partenaires européens. En mai, le chancelier allemand s'est notamment rendu à Niamey, quelques semaines après sa ministre de la Défense.



Pour rappel, l'opération Barkhane, elle, reste au Niger. C'est notamment à Niamey que se trouve la base aérienne française d'où partent les avions et drones qui opèrent dans le Sahel.