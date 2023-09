​Manque de couveuse à Dalal Jamm: le Directeur de la structure dément et apporte des précisions

Depuis quelques jours, une information circule sur les réseaux sociaux, faisant état d’un manque de couveuse dans certains hôpitaux de la banlieue, comme l’hôpital Dalal Jamm de Guediawaye. Le Directeur de la structure Moussa Samb Daf dément et précise que son hôpital dispose de 12 couveuses qui accueillent des bébés transférés parfois même par d’autres structures sanitaires.



Il informe également que le ministre de la Santé et de l’Action sociale est en train de mettre à la disposition des centres de santé d’autres couveuses pour une meilleure prise en charge des bébés nécessiteux.



« Je dois juste préciser que l’hôpital dans sa configuration première avait une néonatalogie de cinq places. Après avoir vu la taille de l’hôpital qu’ensemble avec les tradipraticiens, nous avons jugé utile d’étendre la superficie jusqu’à avoir 12 places disponibles. Actuellement, notre capacité d’accueil est de 12 couveuses où les enfants sont pris en charge dans cette unité de néonatalogie », a déclaré Moussa Samb Daf au micro de la Rfm.



Mieux, ajoute M. Samb : « Maintenant, il y a des moments où il y a beaucoup d’accouchements pas uniquement à l’hôpital, mais un peu partout. Parce que les malades que nous accueillons au niveau de notre néonatologie ne sont pas uniquement des enfants qui sont nés dans notre hôpital. Souvent, c’est un poste de santé et le Samu les réfère. Tous les malades qui nous sont référé, si on a de la place, on prend les malades. Vous savez, nous ne pouvons pas prendre le risque de surcharger l’unité de néonatalogie. Donc que les gens le comprennent ainsi, l’hôpital Dalal Jamm ne peut pas absorber tous les enfants qui ont besoin de néonatalogie. Il y a d’autres hôpitaux. Le ministère est en train d’équiper les centres de santé et quelques hôpitaux ».