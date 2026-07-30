​Maroc: dans son discours annuel à la nation, Mohammed VI vante la stabilité et la réussite économique du royaume

Au Maroc, le roi Mohamed VI a donné son discours annuel à la nation, à l'occasion de la Fête du Trône célébrée tous les 30 juillet pour commémorer l'accession au trône du souverain. Durant son allocution télévisée, le roi chérifien a vanté la stabilité du royaume et le développement de son tissu industriel.



Les Marocains sont appelés aux urnes le 23 septembre. De ce vote sortira un nouveau gouvernement. Le roi Mohammed VI lui adresse un message par anticipation.



« Les acquis économiques et sociaux obtenus dépassent le temps gouvernemental et parlementaire. Ils sont le fruit d’années successives de dynamique positive, grâce aux orientations stratégiques de notre pays et à la pertinence de ses choix majeurs », a-t-il affirmé.



Cette nouvelle année de règne a été marquée notamment par la CAN au Maroc. Le royaume se prépare désormais à accueillir dans quatre ans la Coupe du monde. Selon le roi, le pays a su donner la mesure de son efficacité. « C’est ce qu’a démontré le Maroc à travers la bonne organisation d’évènements continentaux et internationaux, lui valant l’admiration et l’estime à travers le monde, tout en suscitant parfois la jalousie de certains. »



Tout en dressant un bilan économique très positif, Mohammed VI a rappelé les mesures prises pour davantage de justice sociale. Pour rappel, il y a huit mois le pays a été secoué par un mouvement de contestation inédit, la GenZ 212.