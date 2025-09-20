​Matam : l'annonce des lâchers d'eau inquiète les habitants, qui se sentent abandonnés

L'annonce des lâchers d'eau depuis le barrage de Manantali suscite une vive inquiétude parmi les habitants de Thayedé, dans le Sobalo. Face à la menace de débordement du fleuve, ces populations se disent prêtes à rester sur place, dénonçant un manque de soutien et de clarté de la part des autorités.



Tahirou Alpha Ba, un habitant de Thayedé et membre de la société civile, a exprimé le désarroi des populations sur les ondes d'Iradio. « Les gens n'étaient pas préparés et ne s'y attendaient pas » l'année dernière. Il a rappelé les dégâts causés dans les quartiers de Diamel et de Bélidial. Cette fois-ci, l'information sur les lâchers d'eau est perçue comme insuffisante, poussant les habitants à refuser de quitter leurs maisons.



M. Ba a également dénoncé le non-respect des promesses faites par l'État central. Il a évoqué une enveloppe de 8 milliards de francs CFA qui aurait été annoncée pour parer à toute éventualité, mais dont les populations n'ont jamais "ressenti" l'impact. « L'État central n'est pas du tout ressenti au niveau de la vallée du fleuve », a-t-il déclaré.



Selon une note de la direction de la gestion des ressources en eau, la station de Matam se situe en dessous du seuil critique avec 8 mètres, mais la situation pourrait évoluer. Le débit lâché par le barrage de Manantali est de 2 216 mètres cubes par seconde, un chiffre significativement supérieur aux 194 mètres cubes enregistrés l'année dernière à la même date, ce qui renforce les craintes des habitants.