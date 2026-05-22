​Mbour : le ministre de l’Intérieur inaugure un nouveau centre de secours à Ndiaganiao

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, procédé le 21 mai 2026, à l’inauguration d’un nouveau centre secondaire d’incendie et de secours à Ndiaganiao, dans le département de Mbour, destiné à améliorer la couverture sécuritaire et à réduire les délais d’intervention dans la zone. Cette cérémonie s’est déroulée en présence des autorités administratives et territoriales, des responsables de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, d’élus locaux et des populations riveraines.



"Cette infrastructure s’inscrit dans le cadre du programme de modernisation et d’extension des services de sécurité civile de l’État, porté par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et prévoyant la construction de 186 casernes de sapeurs-pompiers à l’échelle nationale, dont 86 entre 2026 et 2030", a dit ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique.



Ce centre répond aussi à un besoin ancien dans la zone, longtemps confrontée à l’éloignement des services de secours. La maire de Ndiaganiao, Tening Sène, a salué une infrastructure appelée à améliorer la prise en charge des urgences dans la commune ainsi que dans les localités environnantes, notamment Fissel, Thiadiaye et Sessène.