Dialogue national : Diomaye Faye poursuit ses consultations avec d'anciens Premiers ministres et ministres de l'Intérieur

Le Président Bassirou Diomaye Faye poursuit ses consultations dans le cadre de la Journée nationale du dialogue, engagées en début de semaine.



Selon la Présidence du Sénégal, le chef de l'État a successivement reçu Souleymane Ndéné Ndiaye, ancien Premier ministre, puis Mbaye Ndiaye, Aly Ngouille Ndiaye et Antoine Félix Diome, anciens ministres de l'Intérieur.



Les échanges ont porté sur les défis économiques et sécuritaires auxquels le pays fait face. Au titre des questions de sécurité, ont notamment été évoqués leurs prolongements contemporains que sont l'emploi, les hydrocarbures et la cybersécurité, précise la même source.



Cette audience accordée à Souleymane Ndéné Ndiaye clôture la séquence des consultations avec les anciens chefs de gouvernement.