​Mbour : une clôture de la Semaine de la jeunesse sous fond de tensions politiques

La cérémonie de clôture de la Semaine nationale de la jeunesse, tenue hier vendredi à Mbour, a été marquée par une atmosphère particulièrement tendue. Présidée par le Premier ministre, la rencontre, censée célébrer l’engagement et le dynamisme de la jeunesse sénégalaise, a rapidement pris une tournure politique inattendue.



En effet, le maire de Mbour, Cheikh Issa Sall, a été copieusement hué par une partie du public, majoritairement acquise à la cause pastéfienne. Tout au long de son intervention, les huées n’ont cessé, créant un climat loin des valeurs citoyennes et sportives que devait incarner l’événement.



Malgré cette hostilité manifeste, l’édile de la capitale de la Petite Côte a fait preuve de sang-froid. Habitué aux joutes politiques, il a poursuivi son discours en rendant hommage aux figures emblématiques du sport local.



« Mesdames, Messieurs, chers jeunesses de notre pays. Vous, acteurs du sport et de la culture, vivez au rythme de l’Olympisme. Notre département est le tournant porteur de l’engagement citoyen de la région. Ce territoire est porté par des légendes qui ont écrit les plus belles pages de notre histoire sportive », a-t-il déclaré.



Dans la continuité de son allocution, le maire a interpellé le Premier ministre sur l’urgence de renforcer les infrastructures sportives dans la commune. Il a notamment plaidé pour l’achèvement du stade municipal ainsi que pour le relèvement du plateau technique du stade Caroline Faye, en perspective des Jeux Olympiques de la jeunesse.



« À l’approche des Jeux Olympiques de la jeunesse, je pose deux doléances majeures : le soutien à l’achèvement du stade municipal et le relèvement du plateau technique du stade Caroline Faye. Mais au-delà du symbole, nous attendons des actes à la mesure de notre ambition », a-t-il insisté.



Malgré les tensions persistantes, Cheikh Issa Sall a conclu son intervention sur une note de courtoisie, remerciant le public pour son attention. Une déclaration en décalage avec l’ambiance agitée qui a dominé cette cérémonie de clôture.



Ainsi, cet événement, qui devait être un moment de célébration de la jeunesse, aura finalement mis en lumière les fortes tensions politiques qui traversent l’espace public.