​Menace d’expulsions massives aux États-Unis : 19 Sénégalais sur la liste des « pires criminels »

Le Département de la Sécurité intérieure des États-Unis (DHS) menace l’expulsion imminente de 355 ressortissants d'Afrique de l'Ouest reconnus coupables d'infractions graves, parmi lesquels figurent 19 Sénégalais.



Les identités et les photographies de ces individus ont été exposées publiquement sur le nouveau portail gouvernemental WOW.DHS.GOV, sous un registre criminel intitulé « Les pires des pires ».



Selon le communiqué de l'agence, ces mesures ciblent des criminels condamnés pour des faits de « meurtre, agression sexuelle, agression aggravée » ou encore de vol, et s'inscrivent dans une campagne de répression plus large.



Cette opération d'envergure, menée par le service de l'immigration (ICE), touche au total 16 nations de la sous-région, le Nigeria arrivant largement en tête de liste avec 110 citoyens visés, suivi de près par le Liberia (94) et le Ghana (30).



Les autres personnes à expulser se répartissent entre le Cameroun (15), la Côte d’Ivoire (14), la Gambie (14), la Mauritanie (12), le Cap-Vert (11), le Burkina Faso (9), le Niger (8), la Guinée (6), le Togo (6), le Mali (5), le Bénin (1) et la Guinée-Bissau (1).



En défendant la fermeté de cette initiative, l'ICE a martelé : « Ce sont ces individus abjects que nous arrêtons et expulsons des communautés américaines chaque jour », tout en exigeant une coopération accrue des villes sanctuaires avec les agents fédéraux.

