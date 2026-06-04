Préparation Mondial 2026 : adversaire du Sénégal, l'Irak tient l'Espagne en échec (1-1)

Adversaire du Sénégal pour le compte de la troisième journée du groupe I de la Coupe du monde 2026, l'Irak a tenu en échec l'Espagne (1-1), ce jeudi en match amical.



Les "Lions" du Sénégal sont prévenus : ils devront surveiller de près un certain Merchas Doski. Le joueur irakien s'est illustré en inscrivant un magnifique but lors de cette rencontre de préparation disputée à La Corogne.



Le Sénégal affrontera l'Irak le vendredi 26 juin 2026 au BMO Field de Toronto, pour la troisième et dernière journée du groupe I.