Préparation Mondial 2026 : adversaire du Sénégal, l'Irak tient l'Espagne en échec (1-1)

Adversaire du Sénégal pour le compte de la troisième journée du groupe I de la Coupe du monde 2026, l'Irak a tenu en échec l'Espagne (1-1), ce jeudi en match amical.
Les "Lions" du Sénégal sont prévenus : ils devront surveiller de près un certain Merchas Doski. Le joueur irakien s'est illustré en inscrivant un magnifique but lors de cette rencontre de préparation disputée à La Corogne.
Le Sénégal affrontera l'Irak le vendredi 26 juin 2026 au BMO Field de Toronto, pour la troisième et dernière journée du groupe I.
Les "Lions" du Sénégal sont prévenus : ils devront surveiller de près un certain Merchas Doski. Le joueur irakien s'est illustré en inscrivant un magnifique but lors de cette rencontre de préparation disputée à La Corogne.
Le Sénégal affrontera l'Irak le vendredi 26 juin 2026 au BMO Field de Toronto, pour la troisième et dernière journée du groupe I.
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