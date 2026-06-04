Passation de service au ministère des Sports : Khady Diène Gaye met en garde sa successeure contre les lobbies

Lors de la cérémonie de passation de service au ministère des Sports et de la Jeunesse, la ministre sortante, Khady Diène Gaye, a adressé ce jeudi 4 juin, un avertissement à sa successeure, Djireye Clotilde Coly, concernant certains acteurs et lobbies du sport sénégalais.



« Vous êtes dans un milieu où certains acteurs, au lieu de se servir du sport, se servent du sport. Je vous préviens. Vous serez confrontée à ce genre de situation. Si vous prenez des mesures à l'encontre de leurs intérêts : bonjour les campagnes de diabolisation et les campagnes de critique. Et parfois, ils mêlent la presse sportive », a-t-elle déclaré, précisant qu'il ne s'agit « pas de toute la presse ».



La ministre sortante a ajouté : « Vous êtes dans un milieu où il existe des lobbies qui sont là et ne sont jamais prêts à faire avancer les choses tant qu'ils sentent que leur intérêt est menacé ».



Selon Khady Diène Gaye, la clé de la réussite à la tête de ce département ministériel repose sur « le respect du calendrier de renouvellement des instances, quelle que soit la fédération ou le mouvement sportif. Et je commence par l'organisation faîtière mère : le Comité national olympique, dont le mandat a pris fin depuis quelques mois. C'est un socle sur lequel repose votre réussite ».



Elle a enfin invité sa successeure à servir l'intérêt général, et surtout l'intérêt des acteurs, en particulier les jeunes. « Ce qu'on nous a confié, c'est pour les jeunes, c'est pour la population sénégalaise, pour que cela puisse leur profiter. L'essentiel est que ceux qui doivent en bénéficier en bénéficient », a-t-elle conclu.