Démission de Samba Tall Sarr, expert minier au Cabinet du ministère de l'Énergie

Chers Compatriotes !



Par la présente, je vous informe de ma démission de mes fonctions d'Expert minier au sein du Cabinet du Ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines, fonctions que j'exerçais en vertu d'un arrêté ministériel approuvé par le Premier Ministre, Monsieur Ousmane Sonko.



Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Monsieur Ousmane Sonko, qui m'a convaincu de mettre au service de notre pays une expertise acquise au cours de plus de vingt-trois années d'expérience dans le secteur minier. Je ne regrette aucunement cet engagement. Ce fut un honneur de contribuer, à mon niveau, à l'ambition de transformation du Sénégal.



Je lui suis reconnaissant pour la confiance qu'il m'a accordée ainsi que pour sa vision et son engagement en faveur d'un Sénégal souverain, juste et prospère.



J'adresse également mes sincères remerciements à Monsieur Birame Souleye Diop, ancien Ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, ainsi qu'à l'ensemble des agents et collaborateurs du ministère, pour leur professionnalisme, leur disponibilité et la qualité des relations de travail que nous avons entretenues.



Mon départ procède d'une conviction personnelle et de ma volonté de demeurer fidèle à mes principes, à mes valeurs et à ma conscience.



Je souhaite plein succès à celles et ceux qui poursuivent cette mission au service du Sénégal.



Que notre pays continue d'avancer dans la justice, la rigueur, la souveraineté, l'innovation et la rupture constructive.



Vive la loyauté

Vive la sincérité

Vive le Sénégal



Samba Tall SARR

Expert minier