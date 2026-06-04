Le FMI annonce une mission technique au Sénégal à partir du 15 juin

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé l'envoi prochain d'une mission au Sénégal, dans le cadre de la poursuite des discussions techniques engagées avec les autorités sur la situation des finances publiques du pays. Une équipe de l'institution de Bretton Woods est attendue à Dakar durant la semaine du 15 juin.



« Une équipe du FMI va visiter le Sénégal pendant la semaine du 15 juin pour continuer les discussions techniques avec les autorités. Ces discussions techniques visent à parvenir à une compréhension commune des perspectives macroéconomiques, des besoins de financement du Sénégal et de ses priorités en matière de réformes », a déclaré Julie Kozack, directrice du département de la communication du FMI, ce jeudi lors d'une conférence de presse.



Selon le FMI, ces échanges seront également nécessaires pour permettre de résoudre les vulnérabilités significatives du Sénégal.



Cette annonce intervient dans un contexte marqué par des changements récents au sommet de l'État. Ancien Premier ministre, Ousmane Sonko a rejoint l'Assemblée nationale, dont il assure désormais la présidence.



Ces derniers jours, Ousmane Sonko a réaffirmé son opposition à une éventuelle restructuration de la dette. Lors d'une intervention publique, il a indiqué avoir échangé avec le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, sur cette question. Selon lui, le chef de l'État lui aurait assuré que ni lui ni le ministre des Finances, Cheikh Diba, n'avaient pris d'engagement auprès du FMI en faveur d'une restructuration de la dette. Ousmane Sonko a toutefois indiqué demeurer attentif à l'évolution du dossier.



De son côté, le ministre des Finances, Cheikh Diba, avait expliqué en mai dernier que les discussions avec le FMI nécessitaient davantage de temps, l'institution adoptant une approche prudente à la suite du dossier relatif au « misreporting » des données économiques.