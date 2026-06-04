Passation au ministère de la Jeunesse et des Sports : Djirèye Clotilde Coly prône la continuité et l'engagement

Djirèye Clotilde Coly a officiellement pris les rênes du ministère de la Jeunesse et des Sports, ce jeudi 4 juin, à la Cité Keur Gorgui. Lors de la cérémonie de passation de service, elle a appelé à la continuité de l'action publique et à l'engagement au service de la jeunesse et du sport.



« Nous nous inscrivons dès à présent dans la continuité, parce que l'État est une continuité », a-t-elle déclaré devant les fonctionnaires et agents du ministère, en présence des responsables des fédérations sportives, des organisations de jeunesse et de nombreux acteurs du mouvement sportif.



La nouvelle ministre a indiqué que sa feuille de route s'articulerait autour des orientations définies par le chef de l'État à travers le plan de transformation nationale, avec une attention particulière accordée à la jeunesse sénégalaise, qu'elle a qualifiée de « principale richesse du pays ».



« Nous travaillerons d'arrache-pied sur la continuité pour améliorer les dispositifs de formation des jeunes, les dispositifs de création d'emplois et de promotion de l'entrepreneuriat », a-t-elle déclaré, ajoutant que ces efforts devront être accompagnés de « civisme, d'amour du pays et de discipline ».



Sur le volet sportif, Djirèye Clotilde Coly a salué les performances récentes des sélections nationales, notamment le sacre de l'équipe nationale de football des moins de 17 ans. Elle a réaffirmé l'ambition de l'État de créer des conditions favorables à l'émergence de nouveaux talents dans toutes les disciplines. « Quand je parle du sport, je parle de tous les sports », a-t-elle insisté, citant également la lutte comme un levier de promotion du tourisme sportif.



La ministre a par ailleurs évoqué les prochaines échéances internationales, notamment la Coupe du monde 2026 et les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, dont les infrastructures et les préparatifs sont suivis « avec urgence, détermination et méthode ». Elle a également plaidé pour une meilleure prise en compte du volet sport-santé, présenté comme un outil de prévention contre certaines maladies telles que l'hypertension, le diabète et les maladies cardiovasculaires.



« Notre action sera conduite dans l'écoute attentive, la transparence, l'efficacité et la culture du résultat », a-t-elle assuré, avant d'inviter les jeunes à devenir « acteurs de leur destin » et à participer à la construction du Sénégal.



Enfin, la nouvelle ministre a rendu hommage à sa prédécesseure, Khady Diène Gaye, saluant son travail : « Je félicite la ministre sortante pour ses réalisations. Nous nous inscrivons dès à présent dans la continuité, car l'État est une continuité ».