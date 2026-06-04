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Préparation Mondial 2026 : La France s’incline 2-1 face à la Côte d’Ivoire en amical



Préparation Mondial 2026 : La France s’incline 2-1 face à la Côte d’Ivoire en amical
La Côte d’Ivoire s’impose pour la première fois de son histoire face à la France sur le score de 2-1. Les Ivoiriens ont fait la différence grâce aux réalisations de Guéla Doué et Amad Diallo, tandis que Rayan Cherki avait ouvert le score pour les Bleus. 

Pour son dernier match de préparation, la France fera face à l’Irlande lundi 8 juin (19h10 GMT) avant le début de la Coupe du monde 2026. 
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Moussa Ndongo

Jeudi 4 Juin 2026 - 23:25


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