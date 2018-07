​Mondial-2018: départ du sélectionneur de la Pologne Adam Nawalka

Le sélectionneur de l’équipe de Pologne Adam Nawalka, en poste depuis cinq ans, quittera ses fonctions le 30 juillet, dans le sillage de l’élimination dès le 1er tour du Mondial-2018, a annoncé mardi le président de la Fédération polonaise Zbigniew Boniek.



« Par la suite nous chercherons un nouvel entraîneur », a dit Boniek au cours d’une conférence de presse.



« Je me sens responsable du fait qu’à la Coupe du monde nous n’avons ni réalisé nos plans ni répondu aux attentes des supporteurs », a dit Nawalka, en charge depuis le 1er novembre 2013.

En Russie, son équipe a perdu 2-1 contre le Sénégal et 3-0 contre la Colombie, avant de remporter 1-0 son troisième match, contre le Japon.



Nawalka, qui part manifestement en bon terme avec sa fédération, a disputé 50 matches avec la sélection, enregistrant 26 victoires, 9 défaites et 15 matches nuls. Avec le technicien de 60 ans à sa tête, les coéquipiers du capitaine Robert Lewandowski ont inscrit 99 buts et en ont encaissés 49.



Source: wiwsport.com