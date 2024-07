​Naufrage au large des côtes Mauritanienne : le HCR préoccupé par le désespoir et la vulnérabilité des migrants, exploités par les passeurs

Le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés, se dit préoccuper par le naufrage meurtrier qui a survenu ce lundi au large des côtes de la capitale mauritanienne Nouakchott. Il a fait savoir par la voix de son porte-parole Shabia Manto, qui s'exprimait sur la vulnérabilité des migrants, qui sont « des victimes exploitées par des passeurs ».



« Nous constatons que ces déplacements sont le fait de personnes extrêmement vulnérables, désespérées, dont le désespoir et la vulnérabilité sont parfois exploités par des passeurs, des trafiquants ou d'autres personnes », a déploré lors d'un point de presse, la porte-voix de l'agence onusienne à Genève.



L'institution internationale a en même temps déclaré avoir relevé une recrudescence du phénomène de l'émigration irrégulière provenant des pays comme le Sénégal, la Mauritanie et le Maroc à destination des Îles Canaries, en Espagne.



Selon elle, le passage clandestin de la « route de l'Atlantique Ouest, fait partie des plus meurtrières ».



L'agence en charge des migrants (OIM), a fait remarquer une augmentation de 160 % par rapport à la même période en 2023, où 7 590 migrants avaient été enregistrés ».

Entre le 1er janvier et le 15 juillet 2024, l'Organisation internationale pour les migrants (OIM) a dénombré 19 700 migrants arrivés irrégulièrement aux Îles Canaries en Espagne.



« Le projet de l'OIM sur les migrants disparus a enregistré 4 500 décès et disparition sur cet itinéraire depuis 2014, dont plus 950 décès l'année dernière, la deuxième la plus meurtrière jamais enregistrée », mentionne l'agence onusienne en charge des Migrants.