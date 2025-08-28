​Naufrage d'une pirogue en Mauritanie : des dizaines de migrants disparus, des corps de Sénégalais identifiés

Un nouveau drame de l’émigration irrégulière a endeuillé les côtes mauritaniennes. Une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux montre une pirogue, transportant près d’une centaine de migrants, chavirer au large de Tanit, ce mercredi 27 août. L’embarcation, partie de Gambie à destination des îles Canaries, a sombré avec son lot de victimes. Seuls 17 rescapés ont pu être secourus par les gardes-côtes mauritaniens.



Dans les heures qui ont suivi le naufrage, la mer a rejeté plusieurs corps sans vie sur les plages. Des Sénégalais établis en Mauritanie ont identifié certaines victimes grâce aux images, confirmant la présence de ressortissants sénégalais parmi les morts. Parmi eux figure Mame Bara Ndiaye, originaire de Touba (localité de Guédé Bousso), dont la carte d’identité et les coordonnées familiales ont été retrouvées sur son corps.



Les autorités mauritaniennes ont récupéré plusieurs corps dans la zone du naufrage, mais les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants.